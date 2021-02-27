Haşdi Şabi ile Peşmerge güçleri arasındaki işbirliği artacak

Arap medyasına göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) temsil eden Kürt siyasetçi Hoşyar Zebari başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) heyeti Bağdat'ta Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih el-Fayyad ile görüştü.

Irak'ın sorunlarının konuşulduğu görüşmede anayasa temelinde Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alıdnı.

Fayyad ile Zebari arasında gerçekleşen görüşmede, teröre karşı mücadele alanında Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasındaki ortak çalışmaların yanı sıra Bağdat ile Erbil arasında güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesine yardımcı olabilecek bilgi paylaşımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.