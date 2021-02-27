  1. Dünya
  2. Ortadoğu
27 Şub 2021 15:47

Haşdi Şabi ile Peşmerge güçleri arasındaki işbirliği artacak

Haşdi Şabi ile Peşmerge güçleri arasındaki işbirliği artacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) temsil eden Kürt siyasetçi Hoşyar Zebari başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) heyeti Bağdat'ta Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih el-Fayyad ile görüştü.

Arap medyasına göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) temsil eden Kürt siyasetçi Hoşyar Zebari başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) heyeti Bağdat'ta Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih el-Fayyad ile görüştü.

Irak'ın sorunlarının konuşulduğu görüşmede anayasa temelinde Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alıdnı.

Fayyad ile Zebari arasında gerçekleşen görüşmede, teröre karşı mücadele alanında Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasındaki ortak çalışmaların yanı sıra Bağdat ile Erbil arasında güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesine yardımcı olabilecek bilgi paylaşımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

News Code 1892800

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler