İslami Şura Meclisi heyeti Azerbaycan'da

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur’un başkanlığında bir heyet resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'dan ayrılarak Bakü'ye geldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden oluşan heyetin Bakü ziyareti sırasında Azeri yetkililerle bir araya gelerek iki ülke arasındaki parlamento, siyasi ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını ele alacağı bekleniyor.

Konuya ilişkin İran’ın Bakü Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İki ülkenin ortak tarih ve kültür bağlarının göz önünde alındığında dost ve kardeş ülke Azerbaycan İran'ın dış politikasında çok önemli bir yere sahiptir. İran parlamento heyetinin Bakü ziyareti de bu doğrultuda değerlendirilir. İran heyetinin bu ziyareti ile ikili ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arası işbirliğinin daha da gelişmesini temenni ederiz " ifadelerine yer verildi.