İran ile Azerbyacan'dan baraj yapımı için büyük işbirliği

Doğu Azerbaycan eylaletindeki Tebriz kentinde İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak baraj yapımı projeleri hakkında toplantı gerçekleşti.

İranlı ve Azerbaycanlı uzmanların katıldığı toplantıda iki ülke sınırındaki "Kız Kulesi" ve "Hüdaferin" barajının yapımıyla ilgili projenin devam edilmesi onaylandı.

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaleti ile Azerbaycan’ın Cebrayıl rayonu arasında kalan Aras Nehri üzerindeki Hüdaferin Barajı’ndaki çalışmalar, İran Enerji Bakanlığı tarafından üstlenilen ana kalkınma projelerinden biridir.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan geçtiğimiz Aralık'ta, İran ve Azerbaycan’ın, sınırdaki Aras Nehri’nde iki hidroelektrik santralinin inşasını yeniden canlandırmak konusunda anlaştıklarını söylemişti.