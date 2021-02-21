  1. Azerbaycan
21 Şub 2021 15:13

İran ile Azerbyacan'dan baraj yapımı için büyük işbirliği

İran ile Azerbyacan'dan baraj yapımı için büyük işbirliği

İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti "Kız Kulesi" ve "Hüdaferin" barajının yapımıyla ilgili projenin devam edilmesini onayladı.

Doğu Azerbaycan eylaletindeki Tebriz kentinde İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak baraj yapımı projeleri hakkında toplantı gerçekleşti.

İranlı ve Azerbaycanlı uzmanların katıldığı toplantıda iki ülke sınırındaki "Kız Kulesi" ve "Hüdaferin" barajının yapımıyla ilgili projenin devam edilmesi onaylandı.

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaleti ile Azerbaycan’ın Cebrayıl rayonu arasında kalan Aras Nehri üzerindeki Hüdaferin Barajı’ndaki çalışmalar, İran Enerji Bakanlığı tarafından üstlenilen ana kalkınma projelerinden biridir.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan geçtiğimiz Aralık'ta, İran ve Azerbaycan’ın, sınırdaki Aras Nehri’nde iki hidroelektrik santralinin inşasını yeniden canlandırmak konusunda anlaştıklarını söylemişti.

News Code 1892671

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