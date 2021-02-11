Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden İran'a tebrik mesajı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü dolayısıyla İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ye tebrik mesajı yolladı.

Vasıf Talibov'un mesajında, "İki ülke arasında dostluk, kardeşlik ilişkilerini artmasını temenni ederim" ifadesi yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da İran'a tebrik mesajı göndermişti.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in yolladığı mesajıda, şu ifadelere yer verildi:

"Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, ülkenizin milli bayramı olan İslam Devrimi'nin Zafer Bayramı nedeniyle sizi ve halkınızı yürekten kutluyorum.

Tarihi, kültürel ve dini köklere dayanan Azerbaycan-İran ilişkilerinin seviyesi iyi komşuluk çerçeveisnde artması sevindiricidir. Karşılıklı ilişkilerin halklarımızın yararına olan ortak çabalarımızla daha da güçleneceğinden eminim."

İlham Aliyev kutlama mesajında, Ruhani için sağlık, İran halkına ise barış ve refah diledi.

Ceyhun Bayramov da Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ye gönderdiği tebrik mesajında İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümünü kutladı.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.