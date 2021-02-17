  1. Kültür
17 Şub 2021 16:16

Ahmet Altan'ın romanı Farsça'ya çevrildi

Ahmet Altan'ın romanı Farsça'ya çevrildi

Türk yazar Ahmet Altan’ın kaleme aldığı “Ölmek Kolaydır Sevmekten” adlı roman İranlı yazar Alirıza Seyfeddini tarafından Farsça’ya çevrilerek okurlara sunuldu.

Türk yazar Ahmet Altan’ın kaleme aldığı “Ölmek Kolaydır Sevmekten” adlı roman İranlı yazar Alirıza Seyfeddini tarafından Farsça’ya çevrilerek, okurlara sunuldu.

1912-1913 yıllarında toplam altı aylık bir sürede Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan olayları bir ailenin fertlerinin hatırladıklarına dayanarak anlatıyor. Osmanlı'nın Balkan Savaşı'nda hezimete uğradığı dönem bu. İmparatorluğun payitahtında kolera, korku ve karamsarlık hâkim. Roman, İsyan Günlerinde Aşk eserinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir.

34 bölümden oluşan “Ölmek Kolaydır Sevmekten” kitabı Türk Edebiyat dünyasında en fazla tartışılan yazarlardan bir tanesi olan Ahmet Altan’ın onuncu romanıdır.

News Code 1892589

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