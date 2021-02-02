Barış Bıçakçı'nın ‘Bizim Büyük Çaresizliğimiz’ romanı İran'da

Türk yazar Barış Bıçakçı’nın kaleme aldığı ‘Bizim Büyük Çaresizliğimiz’ adlı romanı İran’da Kesra Sıddık tarafından Farsça’ya çevrilerek kitapseverlere sunuldu.

Barış Bıçakçı’nın 4’üncü eseri ve beyazperdeye de uyarlanan romanı olan Bizim Büyük Çaresizliğimiz çok yakın iki dostun hayatlarında yaşadıkları ilginç bir değişikliği anlatıyor. Ender ve Çetin çok uzun yıllardır dost olan iki arkadaştır. Tekrar Ankara'da bir araya gelmişler ve aynı evde kalmaya başlamışlardır. Bir gün hayatlarına yine yakın dostları olan Fikret girer. Fikret’in Almanya’ya gitmesi gerekmektedir fakat kız kardeşi Nihal halen Ankara’da üniversitede okumaktadır. Bunun üzerine Fikret, kız kardeşini çok güvendiği iki dostu olan Ender ve Çetin’e emanet ederek yola koyulur.

Nihal anne ve babasını kaybetmenin verdiği acı ile kimse ile kolay iletişim kuramaz. Evde iki erkek ile birlikte yaşamak durumundadır. Zamanla üçlü arasındaki ilişki de farklı yönlere doğru kaymaya başlar.

Barış Bıçakçı kimdir?

Barış Bıçakçı, 1966 Adana doğumlu yazar. Ocak 1994 ve Ekim 1997 tarihlerinde Hüseyin Kıyar ve Yavuz Sarıalioğlu ile birlikte şiir kitapları yayımlamıştır. İlk romanı ‘Herkes Herkesle Dostmuş Gibi’ 2000 yılında yayımlanmıştır.