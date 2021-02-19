"Çağdaş İran Çocuk Şiiri" kitabı Türk okurlara sunuldu

Türk yazar Melek Gedik'ın derlediği ve çevirdiği "Çağdaş İran Çocuk Şiiri" kitabı Türkiye'de Demavend Yayınevi tarafından okurlara sunuldu. 352 sayfalık kitabı kitabın önsöz bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

"İran’da çocuk şiiri, çocuk edebiyatı içerisinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen şimdiye dek ülkemizde bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması dikkat çekicidir. Bu çalışmanın ülkemizde İran çocuk şiirinin tanınmasına, meşruti-yet, Pehlevî ve İslam devrimi sonrası dönemde çağdaş İran şiirinin gelişim sürecinin anlaşılmasına olanak sağlayacağı umulmaktadır."