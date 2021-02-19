  1. Kültür
19 Şub 2021 15:48

"Çağdaş İran Çocuk Şiiri" kitabı Türk okurlara sunuldu

"Çağdaş İran Çocuk Şiiri" kitabı Türk okurlara sunuldu

Türk yazar Melek Gedik'ın derlediği ve çevirdiği "Çağdaş İran Çocuk Şiiri" kitabı Türkiye'de Demavend Yayınevi tarafından okurlara sunuldu.

Türk yazar Melek Gedik'ın derlediği ve çevirdiği "Çağdaş İran Çocuk Şiiri" kitabı Türkiye'de Demavend Yayınevi tarafından okurlara sunuldu. 352 sayfalık kitabı kitabın önsöz bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

"İran’da çocuk şiiri, çocuk edebiyatı içerisinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen şimdiye dek ülkemizde bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması dikkat çekicidir. Bu çalışmanın ülkemizde İran çocuk şiirinin tanınmasına, meşruti-yet, Pehlevî ve İslam devrimi sonrası dönemde çağdaş İran şiirinin gelişim sürecinin anlaşılmasına olanak sağlayacağı umulmaktadır."

News Code 1892630

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