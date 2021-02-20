  1. Kültür
20 Şub 2021 11:32

İran'da "Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü" kitabının tanıtımı yapılacak

İran'da "Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü" kitabının tanıtımı yapılacak

İran'da hazırlanmış en kapsamlı "Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü" kitabının tanıtımı bugün yerel saatle 13.00'te yapılacak.

İran'da hazırlanmış en kapsamlı "Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü" kitabının tanıtımı bugün yerel saatle 13.00'te yapılacak.

Skyroom platformu üzerinden webinar şeklinde yapılacak programa Prof.Dr.Hüseyin Muhammedzade Sıddîk (Düzgün), Dr.Seyfettin Altaylı, Dr.Muhsin Taği Soylu, Dr. Behruz Beyk Babayi ve Dr. Mehdi Mirza Resulzade konuşmacı olarak katılacak.

21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla online olarak yapılacak program tüm ziyaretçilere açık olacak.

Webinarı canlı olarak "skyroom.online/ch/reload/bookshow" adresinden izleyebilirsiniz.

News Code 1892647

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