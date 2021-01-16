Türkiye'de İranlı Şair Füruğ Ferruhzad şiirlerine büyük ilgi

İran edebiyatının en büyük kadın şairlerinden Furuğ Ferruhzad'ın yazdığı şiirleri içeren "Yeryüzü Ayetleri" adlı kitap Türkiye'de altıncı baskıya ulaştı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı ve Şarkiyat Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr Ali Güzelyüz'ün tarafından çevirilen ve Demavend Yayınevi'nin yayınladığı bu eser Türkie'de büyük ilgi görmektedir

Furuğ Ferruhzad kimdir?

Furuğ Ferruhzad (1934-1967). XX. yüzyıl İran şiirinin en önemli temsilcilerinden biri. 1934 yılında Tahran'da doğdu. Sinema ve tiyatro alanında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1962 yılında yaptığı 'Bir Ateş' adlı belgesel filmi İtalya'da 'Belgesel Filmler Festivali'inde birincilik öüdülü aldı. 1963 yılında yaptığı 'Kara Ev' filmi, 'Ober Havzen Film Festivali'nde en iyi film ödülü aldı. 'Duvar, Esir ve İsyan' adlı kitaplarının haricinde Nima'nın etkisinde kaldığı 'Yeniden Doğuş' adlı eseri, onun en büyük eseri olarak edebiyat tarihine geçti. 33 yaşında 1967 yılında bir trafik kazasında yaşamnı yitirdi.