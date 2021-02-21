İran'da "Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü"nün hazırlanması çök önemli

İran'da hazırlanmış en kapsamlı "Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü" kitabının tanıtım programı dün video konferans yöntemiyle yapıldı.

Etkinliğe katılan Erdebil Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Amili, burada yaptığı konuşmada, "Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü' kitabının hazırlanmasını İran’daki halklar için büyük bir hizmettir ve düşmanların ülke halkları arasındaki birliği bozma planlarını geçersiz kılmıştır.” dedi.

İran'da etnik grupların çokluğu nedeniyle, düşmanlar tarafından ülkeye çok sayıda tehdit yapıldığını belirten Ayetullah Amili, “Araştırma ve yazarlarımızın bu sözlüğü hazırlaması, düşmanların İran'daki etnik grupları arasındaki birliği bozma planlarını suya düşürdü” ifadesini kullandı.

Söz konusu sözlüğün hazırlanmasını İran’ın Azeri vatandaşların haklı taleplerine mantıklı bir yanıt olarak nitelendiren Ayetullah Amili, “Bu taleplerin arasında, bazı düşmanlar bölünmeler yaratmaya çalıştılar, ancak ülkedeki etnik grupları birbirleriyle ve İran İslam Cumhuriyeti sistemiyle olan birliklerinin ayrılmaz olduğunu kanıtlamışlar” ifadelerinde bulundu.

Programa Prof.Dr.Hüseyin Muhammedzade Sıddîk (Düzgün), Dr.Seyfettin Altaylı, Dr.Muhsin Taği Soylu, Dr. Behruz Beyk Babayi ve Dr. Mehdi Mirza Resulzade de konuşmacı olarak katıldı.