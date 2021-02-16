Erdebil'in Serein şehrine kısa bir yolculuk

Sıcak yeraltı sularıyla bilinen Serein şehri, İran’ın Erdebil eyaletinin güneyinde ve eyaletten 28 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Sıcak yeraltı suları ve Sabalan Dağı’nın doğası turistlerin şehire ilgisini çeken ana faktörlerdir.

Serein her yıl yaz mevsiminde birçok yerli ve yabancı turiste evsahipliği yapmakta.

Gavmiş Gölü, Beş Bacılar, Jeneral, Pehenlu, Kahve Suyu, Sarı Su, Kara Su Kentte bulunan yeraltı sulardan ancak bazısı.

Serein’de turistlerin ilgisini çeken diğer yerlerden Alvaresi, Şayık ve Viladerre köylerini söyleyebiliriz.

Alvaresi köyü Serein’in en serin ve en yeşil yerlerinden biri olarak tanınmakta. Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan köy Serin’den 12 km uzaklıkta yer alıyor.

Şayık köyü de Serein’den 7 km uzaklıkta yer almakla birlikte yeşil alan ve güzel doğasıyla birçok turistin gözde mekanı haline gelmiştir. Bu köyde görülmesi gereken yerlerden biri tarihi Zal Tepesi ve Kelekler Tepesi’dir.

Viladerre Serein'in önemli turistik yerlerinden biri olarak bal üretimi bakımından şehirde üst sırada yer alıyor.

Serein görmek ve yeraltı sularını kullanmak için en iyi zaman ilkbaharın sonu ve yazın başıdır.