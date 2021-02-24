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24 Şub 2021 12:59

3 İranlı yönetmen Türkiye Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde

3 İranlı yönetmen Türkiye Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde

3 İranlı kadın yönetmenin filmleri Türkiye'de düzenlenecek olan Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde yer alacak.

Kadın Yönetmenler Derneği’nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin programı belli oldu. Festival kapsamında 45 yerli, 40 yabancı yapım izleyiciyle buluşacak.

Festivale İranlı kadın yönetmen Maliheh Gholamzadeh "Tangle", Maryam Razaghi “Heartstring” ve Suzan Iravanian ise "Leakage” eseriyle katılacak.

Orta ve kısa metraj 16 uluslararası filmden oluşan Dünya Sineması seçkisi, 1-7 Mart tarihleri arasında festivalin internet sitesinden çevrimiçi olarak izlenebilecek.

News Code 1892742

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