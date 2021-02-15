Türkiye'den İran'a "pasaportsuz seyahat" teklifi

İran-Türkiye Turizm İşbirliği Ortak Teknik Komite 5. Toplantısı dün video konferans yöntemi ile gerçekleşti.

Bakanlar düzeyinde yapılan toplantıda İran'ı Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Veli Teymuri temsil etti.

Turizm sektörü ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda korona sonrsı turizmde hijyen kurallarını kapsayan bir protokol hazırlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Türk tarafının karşılıklı pasaportsuz seyahat konusunu gündeme getirdiği toplantıda, bunun ciddi olarak takip edilmesine karar verildi.

İranlı yetkili video görüşmesi sırasında Türkiye'yi bu yılın Mart ayında Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Turizm ve El Sanatları Fuarı'na davet etti.

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları İran’a 90 günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaftırlar.