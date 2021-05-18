Gülistan Sarayı'nın tarihi Bab-ı Âli Kapısı açıldı

Tahran'ın en eski binalarından biri olan Gülistan Sarayı'nın tarhi Bab-ı Âli Kapısı yaklaşık 50 yıl sonra düzenlenen törenle resmen açıldı.

18 Mayıs Uluslararası Müze Günü dolayısıyla düzenlenen açılış törenine İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan da iştirak etti.

Gülistan Sarayı, Tahran'ın güneyinde, Erg Meydanı’nın yakınında eski Tahran surlarının sınırları içerisinde Kaçar Hanedanı dönemine ait birçok yapıdan meydana gelen bir saray kompleksidir.

Bu saray 200 yıllık tarihiyle Tahran'ın en eski binalarından sayılmaktadır. Sarayın tarihi geçmişi Safavi dönemine dayanır. Pehlevi döneminden Rıza Pehlevi'nin emriyle Sarayın birçok yeri değiştirilerek müzeye çevrilmiştir.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan bu muhteşem sarayın mimarisi çok zengin. Yüksek tavanları, el işçiliği ile süslenmiş ahşap oymaları ve dev sütunları buranın bir saray olduğunu kanıtlıyor.