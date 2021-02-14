İran'ın pınarlarıyla bilinen köyü: Emaft

İran’ın Emaft Köyü nerede?

Bu güzel köyü görmek için ülkenin Kuzeyindeki Mazenderan eyaletine yolculuk etmeniz gerekiyor.

Mazenderan eyaletinin Savadkuh ilçesinde yer alan Emaft köyünün 2006 nüfus sayımında, 29 ailede nüfusu 108 idi.

Emaft köyü, içinde barındırdığı doğal güzellikleri nedeniyle Mazenderan’a gelen herkesin ilgisini çeken yerlerden biridir.

Mazenderan şivesiyle “O Meft” kelimesinin değiştirilmiş telaffuzü olan Emaft, “bedava su” anlamına geliyor. (O/ Ab: su) ve (Meft/ Moft: bedava).

Bu isimlendirmenin nedeni köyde berrak ve temiz suya sahip birçok pınarın bulunmasıdır.

Köyün eğlence ve turistik yerlerilerinden “Nero Çeşme” , “Verpi Çeşme” , “ Heli Çeşme” , “Nuka" pınarlarını sayabiliriz.

"Derviş Fahreddin" türbesi de köyün diğer cazibe merkezini oluşturmakta.