İran Turizm Bakanı Yezd'in turizm bölgelerini inceledi

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan, Yezd eyaletindeki turizm merkezlerini yerinde inceledi.

Munisan, iki günlük ziyaret çerçevesinde Yezd, Mehriz ve Ardakan kentlerindeki birkaç konaklama tesisleri için düzenlenen açılış törenine katıldı.

Yezd kenti, İran’ın orta kesimlerinde Deşt-i Kevir çölüne komşu ve bir bölümü kumlarla kaplı ova üzerinde bulunur. Kentte önemli tarihi kalıntıların bulunduğu bölüm 2017’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmiştir.

Şehir, aynı boyutlardaki toprak binaların oluşturduğu labirente benzer yapısıyla farklı bir atmosfere sahiptir.

Yezd eyaletinde mimari yapılar, çöl kumuyla uyumlu bir tonda inşa edilmiştir.