İran sinemasından iki belgesel İtalya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Arman Golipur Daştaki’nin yönetmenliğini üstlendiği iki belgesel bu sene 69’uncusu İtalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Trento Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

“Hunyar’ın çocukları” ve “Contagion” bu festivalde dünyadan gelen 10 belgeselle birlikte yarışacak olan belgesellerdir.

“Hunyar’ın çocukları” eseri, hiç evlenmemiş ve köylülerin onların büyülendiklerini ve lanetlendiklerini düşünen 70 yaş üstü iki erkek ve kız kardeşin hikayesidir.

Bu belgesel daha önce ABD’de düzenlenen Uluslararası 18. Big Sky Belgesel Festivali’nde en iyi kısa belgesel adayı seçilmişti.

“Contagion” belgeseli de koronavirüs salgını gölgesinde göçebelerin göç hikayesini anlatıyor.