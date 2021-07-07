İran yapımı belgeseller İtalyanlar ile buluşacak

İtalya’da 19’uncusu düzenlenecek olan Uluslararası İschia Film Festivali, İranlı sinemacı Ebolfazl Tacik’in ‘Habersiz Günler’ ve Ziya Hatemi’nin ‘Sel Gelini’ adlı eserine ev sahipliği yapacak.

‘Habersiz Günler’ adlı belgesel, Neyşabur kentine bağlı Namadmalan köyünde son hayatta kalan 84 yaşındaki Ali Muhammed’in hayatını ve yalnızlığını anlatıyor.

‘Sel Gelini’ belgeseli de 2019’da İran’ın güneyinde etkili olan seli konu almaktadır; 2019 yılında İran’ın Huzistan eyaletini su basıyor. Subhaniye adlı bir köyde sel tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu arada Âlaa Çenani düğün merasiminde köylülerle birlikte sele karşı koymaya gidiyor.

İschia Film Festivali, değerleri öne çıkaran, insani, tarihi ve toplumsal gerçekleri gösteren eserlerin yaratıcılarına sanat ödülü verilmesi amacıyla her yıl İtalya’da düzenlenmektedir.