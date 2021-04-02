İran yapımı film Türk sinemaseverlerle buluşacak

40’ıncı İstanbul Film Festivali, aralarında İran yapımı da olan 20 filmin çevrimiçi gösterimiyle dün itibariyle filmonline.iksv.org‘da başladı. Festival, bu yıl yeni gösterim programıyla nisan, mayıs ve haziran aylarına yayılıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 40 yıldır düzenlenen ve 1984 yılından bu yana nisan ayında yapılan İstanbul Film Festivali geleneğini bozmayarak bu yıl da dün itibariyle, festivalin çevrimiçi gösterim platformunda başladı.

Nisan ve mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs’ta çevrimiçinde ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, Haziran ayında açık hava mekanlarda, sinema salonlarında ve çevrimiçi olarak festival takipçileri ile buluşacak. Uluslararası Yarışma gösterimleri 18-29 Haziran’da yapılacak.

Nisan ayı filmlerinin biletleripasso.com.tr ve filmonline.iksv.org üzerinden satın alınabiliyor. Tek film: 12 TL, 20 filmlik kombine paket:200 TL.

18 Nisan Pazar 21.00 – 23 Nisan Cuma 21.01

18 Nisan'da İran yapımı olan ve yönetmenliğini Farnoosh Samadi'nin ütelendiği 180 Derece Kuralı (Khate Farzi) isimli film yayılanacaktır.