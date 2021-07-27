İtalya'dan İran yapımı belgesele büyük ödül

Mitra Ruhi Meneş’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Hikayenin olmadığı yerde’ adlı kısa belgesel, İtalya’da düzenlenen Uluslararası 15. River Film Festivali’nde en iyi belgesel seçilerek GOLDEN RIVER ödülünü kazandı.

‘Hikayenin olmadığı yerde’ adlı belgeselin özeti şöyle:

“Sakinleri geçmişi şimdide yaşayan eski ve yoksul bir köy var. Hükümet bu köyün sakinlerini başka bir yere taşımaya karar veriyor; ancak onlar tüm çilelerine rağmen topraklarını seviyor ve atalarının köyünde kalıp yaşamak için savaşıyorlar.

1 Temmuz itibariyle İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen Uluslararası 15. River Film Festivali 30 Temmuz’a kadar devam edecek.