İran Kazaklarını anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı

Yönetmenliğini Mahsa Taheri'nin yaptığı, İran'da yaşayan Kazak halkını konu alan "Wot Bassey" belgesel filminin ilk gösterimi bugün Gorgan kentinde yapıldı.

Söz konusu belgeselin gala gösterimine Kazakistan'ın Gorgan Başkonsolosu Aidcan Aidaşov da katıldı.

Burada basına açıklamada bulunan Kazak diplomat, "Bu belgesel çok ilginçti ve kendi ayinlerimiz ve geleneklerimizin çoğunu unutmamamız gerektiğini hatırlattı." dedi.

Aidaşov, "İran ve Kazakistan arasındaki ilişkiler üst düzey seviyededir. 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana iki ülke arasında birçok ikili anlaşma imzalanmış ve iki ülke arasında çok iyi kültürel ilişkiler kurulmuştur." ifadesini kullandı.

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde yaşayan Kazakların kültür ve geleneklerinin bir parçasını anlatan "Wot Bassey" belgeseli yapım şirketi Owj Sanat ve Medya Organizasyonu'nun ürünüdür.