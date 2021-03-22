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22 Mar 2021 19:05

İran yapımı belgesel Kopenhag yolunda

İran yapımı belgesel Kopenhag yolunda

İranlı sinemacı Alirıza Resulinejad'ın yönettiği "Eastwood" adlı belgesel Danimarka'da düzenlenecek olan Uluslararası Kopenhag Belgesel Film Festivali'ne katılacak.

İranlı sinemacı Alirıza Resulinejad'ın yönetmenliğini üstlendiği "Eastwood" adlı belgesel bu sene 18'incisi Danimarka'da düzenlenecek olan Uluslararası Kopenhag Belgesel Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

"Eastwood" bir gazetede Clint Eastwood gibi bir adamın fotoğrafını gördükten sonra onu bulmak için yola çıkan amatör bir yönetmenin hikayesidir.

Bu filmin kısa bir bölümü Tahran'da ve ana kısmı Sirjan şehri ve çevre köylerde çekilmiştir.

Uluslararası Kopenhag Belgesel Film Festivali 21 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

News Code 1893258

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