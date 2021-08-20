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20 Ağu 2021 10:57

İran yapımı belgesel uluslararası iki festivalde gösterilecek

İran yapımı belgesel uluslararası iki festivalde gösterilecek

İranlı kadın yönetmen Mercan Hosrevi’nin yönettiği ‘’Kar Adlandırıyor’’ isimli belgesel Azerbaycan ve Sırbistan’da sinememaseverlerle buluşacak.

İranlı kadın yönetmen Mercan Hosrevi’nin yönettiği ‘’Kar Adlandırıyor’’ isimli belgesel Azerbaycan ve Sırbistan’da gösterilecek.

‘’Kar Adlandırıyor’’ isimli belgesel, Gence kentinde 25-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Azerbaycan Kadınlar Film Festivalinde uzun metrajlı filmler bölümünde rekabet edecektir.

Bu belgesel ayrıca 4-8 Ekim tarihlerinde Belgrad Festivalinde 3 dalda 26 film ile rekabet edecektir.

Belgesel, 3 kız çocuğuna sahip ve 4. çocuğuna hamile kalan fakat evlilik hayatının doğacak çocuğun cinsiyetine bağlı olan bir kadının hayatını anlatıyor.

Bu belgesel daha önce de 4 uluslararası festivalde gösterime girmişti.

News Code 1896585
https://tr.mehrnews.com/news/1896585/

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