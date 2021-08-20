İran yapımı belgesel uluslararası iki festivalde gösterilecek

İranlı kadın yönetmen Mercan Hosrevi’nin yönettiği ‘’Kar Adlandırıyor’’ isimli belgesel Azerbaycan ve Sırbistan’da gösterilecek.

‘’Kar Adlandırıyor’’ isimli belgesel, Gence kentinde 25-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Azerbaycan Kadınlar Film Festivalinde uzun metrajlı filmler bölümünde rekabet edecektir.

Bu belgesel ayrıca 4-8 Ekim tarihlerinde Belgrad Festivalinde 3 dalda 26 film ile rekabet edecektir.

Belgesel, 3 kız çocuğuna sahip ve 4. çocuğuna hamile kalan fakat evlilik hayatının doğacak çocuğun cinsiyetine bağlı olan bir kadının hayatını anlatıyor.

Bu belgesel daha önce de 4 uluslararası festivalde gösterime girmişti.