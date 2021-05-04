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4 May 2021 13:51

Siyonist Rejim güçleri Kudüs'te 10 Filistinliyi yaraladı

Siyonist Rejim güçleri Kudüs'te 10 Filistinliyi yaraladı

Siyonist İsrail güçleri, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturanlarla dayanışma eylemi yapanlara karşı müdahalesi sırasında 10 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılay Cemiyetinden verilen bilgiye göre, işgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistinli yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerine kirli su attığı, gayrimeşru yerleşimcilerin de mahalle ahalisine saldırdığını söyledi.

İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah sakinleriyle dayanışma halinde olan Filistinlilerden birkaçını gözaltına aldığını dile getiren görgü tanıkları, gözaltına alınanların sayısına dair bilgi vermedi.

News Code 1894125
https://tr.mehrnews.com/news/1894125/

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