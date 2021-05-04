Siyonist Rejim güçleri Kudüs'te 10 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılay Cemiyetinden verilen bilgiye göre, işgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistinli yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerine kirli su attığı, gayrimeşru yerleşimcilerin de mahalle ahalisine saldırdığını söyledi.
İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah sakinleriyle dayanışma halinde olan Filistinlilerden birkaçını gözaltına aldığını dile getiren görgü tanıkları, gözaltına alınanların sayısına dair bilgi vermedi.
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