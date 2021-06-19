Ruhani, Ayetullah Reisi'yi tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, “Dün seçimler iyi geçti ve inşallah bugün sonuçlar açıklanacaktır. Her şeyden önce, bu tarihi dönemde halka katılımı, dikkati ve zamanbilimi için teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Halk tarafından seçilmiş cumhurbaşakanı tebrik ediyorum; ancak sonuçlar henüz resmi olarak açıklanmadığı için resmi tebriğimi yasa gereği erteleyeceğim” ifadelerinde bulundu.

Ruhani, “Seçilmiş olan cumhurbaşkanı inşallah 45 gün sonra cumhurbaşkanlığını koltuğuna oturacaktır” ifadesini kullandı.

13. dönem cumhurbaşkanı adayı eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve millet vekili Seyyid Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yayınladığı ayrı ayrı kutlama mesajında İbrahim Reisi'yi tebrik etmişti.

İran'da halk 8. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için dün sandık başına gitti. Yaklaşık 53 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda yüzde 50+1 oy oranına ulaşan aday yarışı kazanacak.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Reisi liderliği önde götürüyor.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan isimler şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti