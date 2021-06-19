İran milleti seçimlerin galibidir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yayınladığı bir mesajda İran milletini seçimlerin en büyük galibi olarak nitelendirdi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin İran milletine seslendiği mesajında şu ifadelere yer verildi:

“18 Haziran’daki destansı ve heyecan verici varlığınız şimdiye kadar yarattığınız gururunuza parlak bir sayfa daha ekledi. Seçmen katılımını bir şekilde etkileyebilecek faktörlere rağmen ülke genelinde kurulan oy merkezlerindeki muhteşem varlığınız kararlı ve umutlu olduğunuzu gösterdi. Dünkü seçimin büyük galibi, düşman medyasının propagandasına bir kez daha karşı çıkan İran milletidir. Yaşam zorluğundan gelen şikayetler, halkı caydırmak amacıyla yapılan muhalefetler, pandemi tehdidi, oy kullanma saatlerinin başındaki düzensizlikler gibi etkenler milletin azmini aşamadı ve önemli cumhurbaşkanlığı seçimi ile köy ve şehir konseyleri seçimini etkileyemedi.”

Yargı Erki Başkanı Reisi, ilk resmi sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini açıklamıştı.