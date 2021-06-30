Ruhani: Biden yönetimi Trump'ın kurduğu yolu izliyor

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Biden yönetiminin İran politikasını eleştirerek, "Trump'ın halefleri cinayetlerini sürdürüyor ve Biden yönetimi Trump'ın kurduğu yolu izliyor." dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmanın yürürlüğe sokulmasına Siyonistlerin karşı olduğunu herkes bilir. Siyonistler, İran nükleer anlaşmasına karşı en çok muhalefet ve düşmanlık yaptı. Çünkü anlaşmanın ne anlama geldiğini biliyorlardı.

ABD’de her zaman Trump ve ona benzer İran düşmanı olan kişiler olmuştur. Onlar gerici ülkelerden oluşan bir gruba katıldılar ve nükleer anlaşmadan ayrılarak bize karşı ekonomik bir savaş başlattılar ve halen devam ediyor."

Biden'ın seçim kapmanyasında Trump'ın yolunun yanlış olduğunu söylediğini hatırlatan Ruhani, "Amerikan halkı da bu görüşü için ona oy verdi; Bugün Biden, nükleer anlaşmanın uygulanmasında müsamaha gösterirse Amerikan halkının verdiği oya ihanet etmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah peşinde olmadığını gösteren bir belge olduğunu söyledi.

Ruhani ayrıca, 12. hükümetin nükleer anlaşmayı uygulama ile yaptırımları kaldırma sürecinde elinden geleni yaptığını dile getirerek, “Eğer Trump ve korona virüsü olmasaydı ekonomik büyüme 4.1, enflasyon rakamı yüzde 11,5 ve dolar kuru 5 bin tomanın altında olacaktı.” diye konuştu.