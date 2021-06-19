Cumhurbaşkanı Ruhani Ayetullah Reisi'ye tebriğe gitti

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, seçimleri kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebirk ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada yapılan görüşmede iki taraf, halkın seçime yoğun katılımı ve bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin gücü üzerindeki etkisi gibi konuları ele aldı.

Ruhani bu görüşmede tüm İran halkının Reisi destekçisi olduğunu ifade ederek, yeni hükümette ülkenin daha iyi yönetilmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yüce Allah'tan yeni cumhurbaşkanının görevini en iyi şekilde yerine getirmesi için başarılı olmasını diliyorum." dedi.

Reisi de, mevcut hükümetin deneyimleri ve tecrübelerinden kesinlikle yararlanacaklarını aktardı.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Başkanı Cemal Örf, bu sabah düzenlediği basın toplantısıyla 13'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk sonuçlarını paylaştı.

Yargı Erki Başkanı Reisi, ilk resmi sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini açıklamıştı.