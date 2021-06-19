Türkiye Yeniden Refah Partisi'nden Reisi'ye seçim tebriği

Türkiye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran’da 13. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı’nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın İbrahim Reisi'yi tebrik eder, yeni dönemin Türk-İran ikili ilişkilerinde iyi komşuluk, dostane ve kardeşçe ilişkiler bağlamında somut ve kalıcı adımların atılacağı önemli gelişmelere vesile olmasını temenni ederiz.”