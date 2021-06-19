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19 Haz 2021 13:56

Türkiye Yeniden Refah Partisi'nden Reisi'ye seçim tebriği

Türkiye Yeniden Refah Partisi'nden Reisi'ye seçim tebriği

Türkiye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin attığı bir tweette, İran’da 13. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

Türkiye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran’da 13. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı’nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın İbrahim Reisi'yi tebrik eder, yeni dönemin Türk-İran ikili ilişkilerinde iyi komşuluk, dostane ve kardeşçe ilişkiler bağlamında somut ve kalıcı adımların atılacağı önemli gelişmelere vesile olmasını temenni ederiz.”

Türkiye Yeniden Refah Partisi'nden Reisi'ye seçim tebriği

News Code 1895168
https://tr.mehrnews.com/news/1895168/

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