İran'da oy sayma süreci başladı

İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı ve 6. dönem il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimlerinde oyların toplanmasının ardından sayıma geçildi.

İran Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki seçimlerde oy verme süresinin bugün yerel saatle 02.00'de sona erdiğini söyledi.

Seçime katılım oranıyla ilgili yöneltilen soruya Musevi, "Şu anda seçime katılım oranına dair herhangi bir istatistiksel bilgiye sahip değilim, ancak katılım oranının (21 Şubat 2020'de gerçekleşen) 11. meclis seçimlerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

İran'da halk 8. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için dün sandık başına gitti. Yaklaşık 53 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda yüzde 50+1 oy oranına ulaşan aday yarışı kazanacak.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Reisi liderliği önde götürüyor.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan isimler şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti