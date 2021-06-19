Rusya lideri Putin'den Reisi'ye tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

İbrahim Reisi’ye, 18 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı tebriklerini ileten Putin'in kaleme aldığı mesajda, "İki ülke arasındaki dostane ilişkiler geleneksel olarak iyi komşuluk ilkesi çerçevesindedir.

Sizin yürüteceğiniz bu büyük görevde çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin ve uluslararası ilişkilerin artmasına katkıda bulunacağını umuyorum.

Bu konular Rus ve İran milletlerinin çıkarlarını tam olarak karşılamaktadır ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirme doğrultusundadır." ifadeleri kullanıldı.

Putin'in kutlama mesajında Ayetullah Reisi'ye başarılar dilendi.

Yargı Erki Başkanı Reisi, ilk resmi sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.