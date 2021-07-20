Güney Kore'deki döviz rezervlerini kullanmak İran'ın açık hakkıdır

Güney Kore'nin yeni Tahran Büyükelçisi Yu Cang Hyan bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelerek güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani bu görüşmede, iki ülkenin geçmişte ticari ve bankacılık alanındaki ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu ve Güney Kore'nin İran'ın birçok önemli projelerine katıldığını belirterek, "Son yıllarda ABD'nin yasadışı ve zalimce yaptırımları nedeniyle İran ve Güney Kore ilişkilerinde sorun yaşandı. Bu tür sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor." dedi.

Güney Kore'nin verdiği vaatlere rağmen, iki ülke arasındaki bankacılık ve finansal sorunların devam ettiğini dile getiren Ruhani, "İlaç ve tıbbi cihaz ve hatta koronavirüs aşısının satın alınması için Seul bankalarındaki döviz rezervlerimizi kullanmakta hala sorun yaşıyoruz. Halbuki Güney Kore bankalarındaki mali varlıklarını kullanmak İran'ın doğal ve açık hakkıdır" ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin yeni Tahran Büyükelçisi Yu Cang Hyan de "Nükleer anlaşma ile ilgili müzakerelerin olumlu sonuçlarını beklememize rağmen zaman bekletmeyip ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için hazırlanıyoruz" dedi.