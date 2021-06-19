İran'ın Moskova Büyükelçisi'nden seçim teşekkürü

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Twitter üzerinden 13. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimine yoğun katılımdan dolayı Rusya’da yaşayan İran vatandaşlarına teşekkür etti.

Kazımi'nin paylaşımında, "Rusya'da yaşayan vatandaşlarımızın seçime katılım oranı çok iyiydi, dolayısıyla tüm seçmenlere teşekkür etmek isterim. Seçimlerin ülkemize bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

İran'da halk 8. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için dün sandık başına gitti. Yaklaşık 53 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda yüzde 50+1 oy oranına ulaşan aday yarışı kazanacak.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan isimler şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti