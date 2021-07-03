Ruhani'den İran yolcu uçağını vuranları ödüllendiren ABD'ye eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

İran sivil yolcu uçağının Fars Körfezi’nde Amerikan savaş gemisi USS Vincennes tarafından düşürülmesinin 33. yıldönümü münasabetiyle ilgili olarak açıklamada bulunan Ruhani, yolcu uçağını hedef alan ABD'nin korkakça eylemini "korkunç ve kabul edilemez bir cinayet" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD özür dilemek ve tazminat için gerekli eylemleri yapmalı ve bu büyük cinayetin failinin neden teşvik ettiği konusunda açıklama yapmalıdır." dedi.

Ne olmuştu?

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bandar Abbas Havalimanından Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu tamamı sivil 290 kişi şehit olmuştu.

Katliamın sorumlusuna liyakat madalyası

ABD'li yetkililer saldırı sonrasında, İran'a ait yolcu uçağını bir savaş uçağı ile karıştırdıklarını iddia etmişlerdi. Ancak saldırıda bulunan savaş gemisinin son derece sofistike radar sistemleri ve elektronik savaş teçhizatı ile donatıldığı tespit edilmişti.

Saldırı emrini veren USS Vincennes gemisinin kaptanı Amiral William C. Rogers olaydan bir yıl sonra bütün suçlarından aklanmış, hatta Başkan George Bush tarafından 'üstün hizmetlerinden dolayı' Legion of Merit (Liyakat) Nişanı ile ödüllendirilmişti.