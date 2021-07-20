İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 444 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 87 bin 624'e vaka sayısı ise 3 milyon 576 bin 148'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 422'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 168 bin 834'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.