İran'da 3 milyon 204 bin 136 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 226 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 313 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 88 bin 63'e vaka sayısı ise 3 milyon 623 bin 840'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 628'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 204 bin 136'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.