İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 135 bin 60'a ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 184 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 87 bin 161'e vaka sayısı ise 3 milyon 523 bin 263'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 306'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 135 bin 60'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.