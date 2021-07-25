İran'da 3 milyon 256 bin 856 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 268 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 146 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 88 bin 800'e vaka sayısı ise 3 milyon 691 bin 432'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 863'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 256 bin 856'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.