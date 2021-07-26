İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 322 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 31 bin 814 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 89 bin 122'ye vaka sayısı ise 3 milyon 723 bin 246'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 982'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 274 bin 346'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.