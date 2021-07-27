İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 291 bin 979'a ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 357 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 34 bin 951 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 89 bin 479'a vaka sayısı ise 3 milyon 758 bin 197'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 100'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 291 bin 979'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.