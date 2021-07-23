İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 210 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 814 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 88 bin 273'e vaka sayısı ise 3 milyon 645 bin 654'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 696'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 220 bin 445'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.