İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 292 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 34 bin 433 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90 bin 74'e vaka sayısı ise 3 milyon 826 bin 447'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 296'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 3291 bin 65'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.