İran yapımı 4 belgesel Hollanda'da gösterilecek

17-28 Kasım 2021 tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenecek olan Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali, kısa belgesel yarışması bölümünde İran yapımı dört belgesele ev sahipliği yapacak.

Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali’nin bu sene 34’üncü dönemi düzenlenecek.

Pegah Ahengerani’nin yönetmenliğini yaptığı "Unutmamaya çalışırım", Mehdi Zemanpur Kiyaseri’nin yönettiği "Su, rüzgar, toprak, ekmek", Cafer Necefi’nin "Makyaj sanatçısı" ve Eşkan Necati ile Mehran Nemetullahi’nin ortak olarak yönettiği "Bu gecenin ödevi" adlı belgeseller, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde gösterilecek eserlerdir.

"Su, rüzgar, toprak, ekmek" adlı belgesel, Fahrac kentinde yaşayan Abulfezl ve Setayeş adında iki çocuğun renkli, hoş ve narin hayat hikayesini anlatıyor.

"Unutmamaya çalışırım" hiçbir akrabasına benzemese de aile topluluğunda hazır bulunan ve kamerasıyla her şeyden film çeken Gholam adında bir karakterin hikayesini anlatıyor.

"Makyaj sanatçısı" Mina ve Gol Mohammad adlı bir çiftin kırsal kesimdeki hayatını ve hayatlarında zamanla oluşan sorunları ele alıyor.