  1. Kültür
19 Eki 2021 12:40

"Su, rüzgar, toprak, ekmek" filmi Çekya'da gösterilecek

"Su, rüzgar, toprak, ekmek" filmi Çekya'da gösterilecek

Mehdi Zemanpur Kiyaseri’nin yönetmenliğini yaptığı "Su, rüzgar, toprak, ekmek" adlı belgesel Çekya’da düzenlenecek olan Ji.hlava Uluslararası Belgesel Film Festivali’ne katılacak.

Mehdi Zemanpur Kiyaseri’nin yönetmenliğini yaptığı "Su, rüzgar, toprak, ekmek" adlı belgesel, 25’incisi Çekya’da düzenlenecek olan  Ji.hlava Uluslararası Belgesel Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

"Su, rüzgar, toprak, ekmek" adlı belgesel, Fahrac kentinde yaşayan Abulfezl ve Setayeş adında iki çocuğun renkli, hoş ve narin hayat hikayesini anlatıyor.

Avrupa’nın en prestijli festivallerinden biri olan olan Ji.hlava Uluslararası Belgesel Film Festivali 26-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

News Code 1897983
https://tr.mehrnews.com/news/1897983/

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