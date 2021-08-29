İran'dan bir film Türk sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Asghar Abbasi’nin yönetmnliğini yaptığı ‘Bir yer değiştirme’ adlı film bu sene 15’incisi Türkiye’de düzenlenecek olan Uluslararası Crossroads Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Drama türünde olan ‘Bir yer değiştirme’ adlı film bir kadının trajik hikayesini Asghar Abbasi ve Nayereh Zare tarafından ortaklaşa yazılan bu film ayrıca İngiltere’de düzenlenecek olan Uluslararası First-Time Filmmaker Film Festivali’nin yarışma bölümünde yarışacak.

Uluslararası Crossroads Film Festivali, Ekim ayının başından itibaren bir hafta boyunca İstanbul’da düzenlenecek.