İran ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi artacak

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin, İran-Pakistan Ortak Ticaret Komitesi toplantısı sırasında basına yaptığı açıklamada, "İran ve Pakistan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini beş kat artırarak 5 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı." dedi.

"İran ile Pakistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki 3 ay içerisinde imzalanarak yürürlüğe girecek." ifadesini kullanan Fatemi Emin, İran'ın Pakistan ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellere değinen Bakan Fatemi Emin, "Bu engellerin kaldırılması için İran ve Pakistan'da iki komite kurulması planlandı." ifadesini kullandı.

İranlı Bakan, yeni Tahran hükümeti için komşularla ilişkilerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Satın Cumhurbaşkanı özellikle komşu ülkelerle iyi ilişkilere vurgu yapıyor." diye konuştu.