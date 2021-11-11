Türkiye'de dolar uçuşa geçti: 9,93TL

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüzde 6,20 ile 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye tırmanması piyasalarda tansiyonu yükseltti.

Dün 9,88 TL rekorunu kıran dolar bu sabah da yeni rekorlar kırıyor. Türkiye saati ile 9.05’te 9,9140 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini çıktı. Aradan 25 dakika geçmeden dolar bu defa 9,9346 TL rekorunu kırdı. Euro/TL aynı dakikalarda 11,41 TL’den satıldı.

“Türkiye’nin iflas kaskosu” diye nitelenen 5 yıllık risk pirimi (CDS) ise ekim sonunda 470 baz puandan başlayan düşüşünü bu hafta itibarıyla 400 baz puanın altına kadar gerilemişti. Yeniden yükselişe geçen CDS dün 405-411 baz puan aralığında seyretti.

Amerika'da faiz artışı daha erken başlayabilir

ABD’de TÜFE, ekim ayında yüzde 0,90 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. Yıllık artış yüzde 6,20’yi bulurken, yükselen enflasyon Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para 2022 yılında faiz artırabileceği beklentilerini de artırdı.

Yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini belirtiyor. Faiz artışı beklentisiyle birlikte dolar, sterlin ve euro karşısında 2021 yılının yeni zirvelerine tırmandı.

Dolar endeksi Haziran’dan bu yana görülmemiş olan 94,90 ile dün kaydettiği zirvenin hemen altında seyretti.

Yabancı yatırımcı Türkiye'yi terk ediyor

Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyor. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap (döviz-TL takası) işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6,2 milyar dolara ulaştı.

Yerli şahıs ve şirketlerin (yurt içi yerleşiklerin) bankalardaki döviz mevduatı ise 233 milyar dolar.

Kaynak: Kronoz