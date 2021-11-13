İran-Ermenistan ekonomik ilişkileri artacak

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Zuhuri, Asya-Avrupa Borsalar Federasyonu toplantısına katılmak üzere Erivan’a giden Tahran Menkul Kıymetler Borsası yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Zuhuri görüşmede, İran ve Ermenistan arasındaki ticari ilişkiler özellikle İranlı ve Ermeni yatırımcıların ilgisini çekebilecek alanlar hakkında bilgi verdi.

İranlı büyükelçi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin seviyesinin giderek arttığını belirterek, “Doğru planlama ile iki ülke arasındaki ticaret seviyesi, yakın gelecekte mevcut 400 milyon dolardan yılda 1 milyar dolara çıkarılabilir” dedi.

İranlı ve Ermeni ekonomik aktörlerin iki ülkenin karşılıklı kapasiteleri konusundaki bilgi yetersizliğine diğenen Zuhuri, Aras ve Meğri serbest bölgelerinin kapasitesinin kullanılmasına ve Ermeni yatırımcıların İran borsasında bulunma olasılığına dikkati çekti.