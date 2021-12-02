Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı, bugün AGİT Dönem Başkanı İsveç’in ev sahipliğinde başkent Stockholm’de düzenleniyor.
Toplantı için İsveç’te bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Güne AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’yle görüşerek başladık. Afganistan ve Ukrayna dahil AGİT coğrafyasındaki gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet
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