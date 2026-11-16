İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ECO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvede Gazze’de yaşanan insani krize özel önem verildiğini belirtti.

Erakçi, İsrail rejiminin neden olduğu sorunlar nedeniyle Gazze’de “sessiz bir soykırımın” yaşandığını savunarak, bölgeye gıda, temiz içme suyu ve ilaç girişinin engellendiğini söyledi. Şiddetli yağış ve sellerin de mevcut sorunları ağırlaştırdığını ifade eden Erakçi, toplantıda Gazze’ye uluslararası yardım ulaştırılması ve bölgedeki koşulların değiştirilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulunulduğunu kaydetti.

Bölgedeki mevcut gelişmelere de değinen Erakçi, ECO zirvesinin olumlu bir tutum sergilediğini belirterek, İran’ın önerdiği iki günlük planın desteklenip memnuniyetle karşılandığını söyledi. Erakçi, söz konusu planın bölgede devam eden savaşın kalıcı ve tamamen sona ermesine katkı sağlaması yönündeki umudunu dile getirdi.

Erakçi ayrıca toplantıda ECO’nun geleceğe yönelik vizyon ve yaklaşımının yeniden değerlendirildiğini aktardı. Enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliği, bilim ve teknoloji ile bölgesel güvenlik konularının da görüşmelerde ele alındığını bildirdi.